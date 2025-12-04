Un policía que estaba vestido de civil y franco de servicio mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle la motocicleta en la localidad de Longchamps.



El episodio se produjo este miércoles a la madrugada cuando el oficial circulaba en moto por las inmediaciones del cruce entre Hipólito Yrigoyen y Carlos Diehl. En ese momento aparecieron varios individuos que habrían intentado robarle el vehículo. El hombre decidió resistirse al asalto y extrajo su arma reglamentaria, se produjo un tiroteo con los delincuentes.

Uno de ellos, un joven que participaba del robo, recibió un disparo en el estómago. El delincuente murió en el lugar como consecuencia de la herida. Minutos después llegaron móviles policiales que constataron el fallecimiento y preservaron la zona del hecho. Por su parte, el efectivo no sufrió lesiones.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 8 de Lomas de Zamora, bajo la responsabilidad del fiscal Jorge Grieco y del ayudante fiscal

Alejandro Alleno que están investigando para determinar las circunstancias del intento de asalto y las actuaciones del Policía durante la defensa, así como y el hallazgo de indicios que permitan identificar al resto de los involucrados que escaparon del lugar tras el tiroteo.