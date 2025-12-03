Durante años, el servicio de Edesur en José Mármol viene deteriorándose sin pausa. Lo que antes eran fallas esporádicas se transformó en un modo de vida indigno para cientos de familias que dependen de un suministro eléctrico estable. En los últimos meses, la situación directamente colapsó: haga calor, llueva, sople viento o simplemente baje la temperatura, la luz se corta. Y no vuelve en minutos, sino cuando quiere y como quiere, muchas veces variando el voltaje de manera peligrosa.

El problema se concentra en un perímetro de más de 20 manzanas comprendidas entre las calles Echeverria, Frias, Arias y Bynnon, donde los vecinos conviven con cortes cada semana, electrodomésticos quemados, pérdida de alimentos y un desgaste emocional creciente.

Un barrio que creció, pero sin inversión

José Mármol experimentó un crecimiento urbano acelerado en los últimos años: condominios, dúplex, nuevas familias y mayor demanda energética. Pero Edesur nunca acompañó ese proceso. Así lo explica Juan Ignacio, vecino de Sánchez al 2300: “No hubo ampliación de capacidad, no hubo mantenimiento adecuado y no hubo ninguna actualización de un sistema que ya estaba al límite hace años.” Ese abandono estructural se siente todos los días. Para muchos hogares, el déficit eléctrico ya no es solo un trastorno: es un peligro.

Cuando la luz no es opcional: la vida en riesgo

Uno de los casos más sensibles es el de Jorge, vecino de la calle Conscripto Bernardi. En su casa cuida a una persona mayor con internación domiciliaria. La salud de su familiar depende de equipos eléctricos esenciales. “Los cortes no son una incomodidad; ponen en riesgo la vida. Sin luz no funcionan el colchón antiescaras, el tensiómetro digital, ni los dispositivos que permiten controlar su estado. Pasamos noches sin ventilación o calefacción, la medicación refrigerada se altera y la rutina familiar se desorganiza por completo.”

Lo que Jorge descubrió después es aún más grave: ni siquiera cuando hay luz, el servicio cumple la normativa. “Compré un medidor porque se nos quemaron un televisor, una computadora y un microondas. Edesur casi nunca entrega los 220V que debe. Muchas veces da menos de la mitad. Eso no solo rompe aparatos: compromete directamente la salud de mi familiar.”

Este escenario se repite en todo el barrio. La fluctuación entre la baja y alta tensión es tan peligrosa como los mismos cortes, y Edesur no ofrece soluciones de fondo.

Ganancias extraordinarias, inversión nula

Mientras los vecinos reclaman, Edesur muestra balances millonarios. Jorge vuelve a señalarlo: “Edesur declaró 105 mil millones de pesos de ganancia neta y libre de impuestos. Eso demuestra que los usuarios somos la única variable de ajuste. No reinvierten un peso en infraestructura.” Juan Ignacio coincide y amplía: “Cuando aparecen, hacen parches y reparaciones provisorias que alargan la vida de un sistema que ya no puede funcionar. No cambian transformadores, no renuevan cables, no modernizan nada.”

Los números de un barrio que vive a oscuras:

Más de 50 cortes en lo que va del año, y más de 12 solo en los últimos dos meses. Para Martín, vecino de Frías al 2300, lo más preocupante es que la comunidad ya vive resignada: “Los cortes ya son parte de la rutina. Mínimo cuatro veces por mes nos quedamos sin luz. Y cuando llueve o hace calor es casi seguro que explotan transformadores. Vivimos con incertidumbre total: no sabemos si vamos a poder trabajar, estudiar o simplemente dormir sin sufrir el calor.”

Su diagnóstico sobre Edesur es directo: “La infraestructura no está preparada para la cantidad de vecinos que hay hoy. Hace años que no se hacen inversiones serias. Se cambian fusibles, se hacen parches, pero el problema de fondo sigue igual.”

Y, como tantos otros vecinos, se enfrenta a una frustración ya crónica: “Cuando reclamamos dicen que ‘el servicio está normalizado’, aunque seguimos a oscuras. Falta control, inversión y voluntad de escuchar. José Mármol merece una red estable y una empresa que se haga cargo.”

Una comunidad agotada pero organizada

Frente a la indiferencia empresarial, los vecinos de José Mármol se agruparon: llevan registros, presentan reclamos, se apoyan entre sí y solicitaron la intervención de la delegación municipal. Si bien hubo acompañamiento, piden una postura más enérgica para exigir respuestas concretas.

En cada asamblea barrial se repite la misma frase: “No pedimos privilegios; pedimos un servicio básico.” Jorge lo sintetiza con claridad al citar la normativa vigente: “El suministro eléctrico es un servicio esencial según la regulación 843/2000. Y la Ley 24.065 obliga a proteger los derechos de los usuarios y garantizar un servicio confiable y seguro. Eso es lo que pedimos: dignidad.”

Un barrio decidido a ir hasta el fondo

Los vecinos de José Mármol ya no están dispuestos a esperar y exigen que Edesur haga lo que nunca hizo: invertir, renovar, modernizar y garantizar un servicio eléctrico digno y acorde al crecimiento real del barrio. “Desde nuestro lado estamos organizándonos, creamos un grupo multitudinario a través de Whatsapp, con la idea de articularnos en conjunto con la delegación municipal y amparándonos mediante la vía judicial para llevar esto hasta las últimas consecuencias si es necesario. Exigimos urgente una respuesta”, concluye Juan Ignacio.