«Con el compromiso de siempre hoy juré como diputado bonaerense en representación de mis vecinos brownianos y de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Además mis compañeros diputados me honraron con la conducción de una vicepresidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desde donde buscaré construir los consensos para aprobar las leyes que necesitan nuestro Pueblo y el gobernador Axel Kicillof», dijo ayer el intendente de Almirante Brown, en uso de licencia, Mariano Cascallares al asumir su cargo en la cámara baja bonaerense, para el que fue elegido en las elecciones del 7 de septiembre.

Entre 2021 y 2023 Cascallares también fue diputado bonaerense y, como en aquella oportunidad, tomó licencia en el cargo de intendente para dejar a Juan Fabiani, actual secretario de gobierno de Almirante Brown, al mano de la comuna browniana.

Cascallares fue el cuarto en la lista de diputados provinciales durante los comicios de septiembre pasado en los que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento de los votos contra el 33,71% de La Libertad Avanza, logrando una diferencia cercana a los 13 puntos. Y ahora asume en una legislatura que si bien aprobó el presupuesto provincial días pasados, tiene el desafío de generar los consensos para conseguir financiamiento externo necesario ante la negativa del gobierno de Javier Milei de generar una justa coparticipación con la Provincia que aporta más de 40 por ciento de los recursos nacionales y recibe menos de 10 untos porcentuales.

Hoy mismo la legislatura provincial tendrá una sesión extraordinaria con el fin de alcanzar el respaldo suficiente para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para 2025 y no hacer uso de los fondos destinados a otras partidas asignadas al presupuesto 2026.