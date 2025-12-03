La chica de 16 años detenida por el crimen a puñaladas de su novio Santiago Nahuel López Monte (20) declaró ante la Justicia e hizo foco en un supuesto intento fallido por asustar a la víctima. La joven, identificada como N.M.S., había sido detenida el viernes, dos días después del hecho, tras una serie de allanamientos. La clave para ubicarla fue una llamada que hizo a su padre, que está preso en la cárcel de Lomas de Zamora. El lunes, ante el fiscal Juan Ignacio Colazo, brindó su testimonio sobre la pelea fatal en la localidad del partido bonaerense de Lanús.

La adolescente aseguró que su pareja había estado en su casa desde el mediodía y que regresó en moto alrededor de las 20. Contó que se quedaron dormidos y que luego despertaron en medio de un malestar creciente: “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’”, contó.

Según su relato, quiso salir a comprar comida, pero él se negó: “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”. Fue entonces cuando decidió terminar la relación. “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”, declaró.

En ese contexto, aseguró que se produjo un forcejeo por las llaves de la casa y de su moto. Fue entonces cuando, al caerse, se rompió el asiento del vehículo de Santiago: “Me mira enojado porque su moto la amaba, y me dice ‘hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar’”. La menor describió que corrió hacia adentro de la casa, pero él la siguió: “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”.

Dijo que en ese instante tomó un cuchillo de la cocina y avanzó hacia el joven. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”.

La reacción fue inmediata. “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”, comentó la chica en la declaración indagatoria. Santiago intentó salir de la casa, y ambos corrieron hacia afuera buscando ayuda, aunque la joven asegura que estaba en shock.

En su declaración, la adolescente negó haber llamado al 911, pero reconoció que llamó al 101 para pedir una ambulancia. Admitió además que mintió cuando dijo que su novio “se había enganchado con una reja”. Sobre esa expresión, admitió: “Lo dije porque tenía miedo de que me pegaran o me llevaran presa en ese momento”.