El mayorista de limpieza Caromar cerró de forma inesperada su sucursal de Burzaco, ubicada en avenida Monteverde al 3900, en una noticia que tomó por sorpresa a sus propios empelados que no fueron avisados de tal situación y se encontraron con las puertas del comercio cerradas cuando fueron a prestar servicio este lunes.

El Sindicato de Empleados de Comercio denunció que la empresa intenta pagar solo el 50% de las indemnizaciones invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El gremio denunció que la compañía intenta justificar los despidos por “fuerza mayor” y rechazó «categóricamente esta maniobra por improcedente e injustificada”.

En San Justo también la sucursal ubicada en Avenida Diego Armando Maradona 4501 (ex Monseñor Bufano) bajó persianas de un día para el otro, dejando 63 trabajadores despedidos. Caromar continúa operando en Laferrere, Moreno y Neuquén, manteniendo una estructura productiva sólida. Además de la venta mayorista, fabrica productos de limpieza bajo las marcas El Coloso, Goodmax, Queen, Simply, Party y Prix Ultra. El comercio tiene 30 años de trayectoria.

El primer antecedente se produjo en junio, cuando la empresa anunció que cerraría la sucursal de San Justo, pero prometió relocalizar a los trabajadores. Entonces, se abrió la opción del retiro voluntario, que unos pocos aceptaron. Luego, fue desvinculado el CEO del grupo, Jorge Tiano, y Jorge Manassero retomó el control directo de las empresas.