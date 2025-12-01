El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown pone en marcha una nueva edición de su aclamado ciclo «Cine en el Parque» . Este evento cultural se desarrollará desde hoy, 1 de diciembre, hasta el domingo 7 de diciembre , ofreciendo una variada selección de largometrajes y cortos de producción argentina reciente.

Todas las funciones son con entrada libre y gratuita , disponibles por orden de llegada, y comenzarán a partir de las 20:00 horas . El punto de encuentro será el Parque Carrillo de Adrogué, ubicado en Villa Antares, en la intersección de Presidente Perón y Erezcano. La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas entidades cinematográficas como antes muerto cine , Catarsis común y el Colectivo de Cineastas.



El ciclo arranca hoy, lunes 1 de diciembre , con la proyección del largometraje «Cuidadoras» acompañado por el corto «Todavía no lo logro» .

Continuando con la semana, el martes 2 de diciembre el público podrá ver «Capomata roja» , seguida por «La internacional» , una película que se anuncia como «un policial de italianos rematados».

A mitad de semana, el miércoles 3 de diciembre , la pantalla se iluminará con la exhibición de «El agronomo» y el cortometraje «Remanso» .

El jueves 4 de diciembre se presentarán dos propuestas singulares: la película «¿Qué hago en este mundo sin ver?» , también identificado como «La Biomica» , y el corto «09:32» , que lleva la premisa «una persona se vuelve deseada».

La programación del viernes 5 de diciembre incluye la proyección de «Ciudad oculta» y la exhibición de «Fuego en el mar» , un cortometraje que destaca por ser una producción local de Almirante Brown.

Finalmente, el ciclo culminará el domingo 7 de diciembre con el largometraje «Norma También» , cuya función será precedida por el corto de apertura «Crimen» , producido por el Taller de Realización Cine Documental PCD.

El ciclo «Cine en el Parque» reafirma el compromiso del Instituto Municipal de las Culturas de ofrecer acceso gratuito a propuestas audiovisuales de calidad, aprovechando los espacios públicos para la difusión cultural en Almirante Brown.