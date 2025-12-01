Un automóvil explotó dentro de una casa en Lanús y además de provocar daños materiales y un gran susto entre los vecinos, un hombre está internado en grave estado con el 90% de su cuerpo quemado.

La explosión, seguida de incendio, sucedió en la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en 1° de Mayo y Molinedo, en Lanús Oeste, cuando un auto estalló dentro del garage del domicilio, lo que sorprendió a los dueños del lugar y a los vecinos de la zona.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Lanús, además de efectivos de la Policía local, quienes controlaron el incendio después de varias horas de trabajo.

Se informó que el incendió afectó las dos plantas de la vivienda y, acerca de los heridos, se destacó que tres personas fueron derivadas al hospital, una de ellas en grave estado. «Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar”, contó Gerardo, uno de los damnificados.

En diálogo con el canal de noticias TN, el hombre indicó que su familiar fue trasladado al Hospital Evita y que está en grave estado, con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Las primeras imágenes, después de la explosión, muestran que todo el domicilio quedó negro producto del hollín y de las intensas llamas.