El candidato oficialista Agustín Galeota se convirtió esta noche en el nuevo presidente de Brown de Adrogué, por una diferencia de 56 votos. El hombre que responde a Adrián Vairo ganó una elección reñida y marcada por incidentes ocurridos en la sede del Tricolor, adonde debieron acudir cinco patrullas policiales debido a que una facción de la barra de Brown De Adrogué que responde al oficialismo habría increpado a integrantes de la lista opositora y se desató una gresca en medio de los comicios.

En las elecciones se enfrentan el ex preparador físico Agustín Galeota en representación del actual presidente (en uso de licencia) Adrián Vairo y Guillermo Arandilla por la lista Juntos por Brown, opositora a la actual conducción del equipo de Adrogué, que denunció irregularidades en el acto eleccionario llevado a cabo esta tarde.

“Estaban repartiendo carnets a los socios truchos que trajeron a votar para ganar otra vez la elección, con la misma práctica de los Vairo: hacer votar a personas que no son del club. Vinieron a votar los novios de las jugadoras de futsal, personas que ni saben que existe un club llamado Brown de Adrogué”, denunció la lista opositora.

“Personas que no son socias del club deciden el futuro del club”, dijeron desde la agrupación opositora que ya había denunciado en la previa a las elecciones la práctica de socios truchos para imponerse en las elecciones y sostenerse a pesar de los cuestionamientos. El club, entretanto, apenas se limitó a comunicar los resultados de “Brown Unido”, la lista de Adrián Vairo que sumó 421 votos contra 365 de la opositora “juntos por Brown”, que llevaba al hijo de Lorenzo Arandilla como candidato a presidente.