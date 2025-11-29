El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó anoche por amplia mayoría el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual asciende a $281.014.462.000, representando un incremento del 27,43% en relación a la previsión de este año. El Presupuesto browniano para el año entrante no contempla Fondos Afectados de origen Nacional, dada la incertidumbre existente frente a esos recursos. El Presupuesto Municipal para el año 2026 fue aprobado por 17 votos a favor y siete en contra. Y fue acompañado en general y en particular por el bloque de Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical (UCR).

La estimación presupuestaria del distrito que conduce Mariano Cascallares- hace foco en el cuidado del gasto y evita ser expansiva y tiene como ejes prioritarios una asignación de recursos con el 76.66% en las áreas de Higiene Urbana, Prevención y Seguridad Ciudadana, Salud, Desarrollo Social y Recursos Humanos e Infraestructura, conformando las principales áreas de gestión municipal, para continuar dando respuestas y soluciones a los vecinos.

La proyección de cara al 2026 también incluye financiamiento para poder terminar obras que tenían financiamiento nacional, como por ejemplo la nueva estación de trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

El presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, indicó que «también se aprobaron las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria en una Asamblea en la cual participaron Mayores Contribuyentes y concejales”. Añadió que tanto la Fiscal y Tarifaria como el Presupuesto “se trabajaron en Comisión, que fueron debatidos y discutidos lográndose importantes consensos y despachos favorables de las reuniones de comisiones de Hacienda y Asuntos Legales”.

Finalmente se indicó que la proyección aprobada mantiene el régimen de promoción industrial para el Sector Industrial Planificado (SIPAB) apoyando con ese esfuerzo a las pymes en materia de producción y trabajo.

Fuentes del Ejecutivo resaltaron el hecho de que el Presupuesto y los proyectos de Ordenanzas Fiscal y la Tarifaria ingresaron al Concejo Deliberante respetando los plazos y las formas que establecidos por ley. Finalmente se indicó que en Almirante Brown con el pago al contado de la Tasa Municipal anual se otorga un 10% de descuento y se agrega la opción de cancelar en dos tramos sin interés con vencimientos en enero y marzo, respectivamente.