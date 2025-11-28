El Instituto Superior de Formación Técnica N° 232 anunció dos nuevas ofertas educativas de nivel superior, con el objetivo de impulsar la inserción laboral en áreas consideradas de alta demanda. Las propuestas académicas que se suman son las tecnicaturas Superiores en Energía Eléctrica con Orientación en Transporte y Distribución de Electricidad y en Administración de Recursos Humanos.

Las carreras otorgan un título con validez nacional, poseen una duración de 3 años y se cursan en el instituto ubicado en el Parque Industrial de Burzaco.

La inscripción ya se encuentra abierta. Los interesados deben acceder a la web del instituto para obtener más detalles sobre el proceso de postulación.

Perfil Profesional:

Tecnicatura en Energía Eléctrica:

El egresado está capacitado para operar, mantener y supervisar redes eléctricas de baja y media tensión, así como asistir en el diseño y construcción de redes, instalaciones de transformación y generación distribuida renovable.

Tecnicatura en Administración de Recursos Humanos

El egresado está preparado para planificar, organizar, gestionar y controlar diversas áreas empresariales, incluyendo el dominio de normas técnicas y legales, además de habilidades transversales como gestión de conflictos y uso de tecnologías.