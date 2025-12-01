El Expreso Villa Galicia San José S.A. activó un cambio en el recorrido de la línea 293, que conecta Don Orione, Burzaco y Solano. La línea 293 cambia su destino final y pasa a tener cabecera en Burzaco, dejando atrás su antigua cabecera en el barrio Don Orione.

El cambio tuvo lugar luego del reclamo de los vecinos y de un desencadenante: el accidente de un camión que sufrió el desprendimiento de una maquinaria que terminó impactando y matando a una menor de edad. Ahora la 293 toma el ramal 3 de la 510 y llega a Burzaco.

Según se pudo saber, el ramal tiene una frecuencia cada 10 minutos y mantiene las mismas paradas y recorrido del ramal que pasaba por el barrio Libertad (conocido como Don Orione Viejo).