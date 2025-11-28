La Fiscalía Nº 2 de Almirante Brown solicitó la prisión preventiva de cuatro personas, uno de ellos menor de edad, acusados de vender droga en una casa de Malvinas Argentinas y de integrar la tenebrosa “Banda del Peruano Marvin” que opera en Llavallol y en parte de la Villa Betharram, en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown.

El allanamiento tuvo lugar en José Ingenieros 427, de Malvinas Argentinas, un lugar que había sido allanado meses atrás cuando la propietaria fue aprehendida por tenencia de estupefacientes para la venta. Tras aquellos procedimientos, vecinos del barrio denunciaron que, luego de que la policía se retirara, el lugar volvió a ser ocupado por integrantes de la misma organización criminal.

De acuerdo con los testimonios, en cuestión de horas —incluso antes del mediodía posterior al operativo— ya habría otras personas vendiendo drogas en la vivienda, lo que generó preocupación por la continuidad de la actividad ilícita y la sensación de impunidad en el barrio. El el allanamiento, los efectivos observaron maniobras compatibles con la venta de drogas.

Ante ello, ingresaron de urgencia al domicilio y detuvieron al menor y a tres adultos, secuestrando además 59 dosis de cocaína listas para su comercialización. La fiscalía calificó los hechos como «tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización agravada, figura que supone una pena de entre 6 a 20 años de prisión.»

Buscado

El mes pasado, el fiscal Leonardo Kaszewski de la UFI 2 descentralizada de Almirante Brown dictó órdenes de detención para el jefe narco peruano y para sus sicarios y vendedores, acusados de perpetrar 11 asesinatos en distintos lugares de Almirante Brown, como parte de enfrentamientos con otras bandas por el control territorial, en hechos ocurridos entre febrero de 2024 y enero de este año.

Las búsquedas se inscriben en una mega causa contra los narcos que ya tuvo un primer capítulo en 19 allanamientos con 10 detenidos realizados en Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas, Llavallol y Burzaco a partir de los cuales se determinó la responsabilidad del narco peruano Marvin y de sus sicarios y vendedores.