Una unidad de la Línea 160, que recorre desde Claypole hasta Ciudad Universitaria se quemó completamente este miércoles tras un desperfecto que lo hizo arder mientras todavía había pasajeros en la unidad, que lograron descender enseguida junto con el chofer. Los tres pasajeros lograron descender de la formación y ninguno resultó herido.

Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Intendente Cantilo, donde atacaron el fuego de forma generalizada. Los usuarios descendieron en orden y sin pánico de la formación, motivo por el que nadie sufrió quemaduras o lesiones de consideración.

Los brigadistas apagaron las llamas, mientras se observaba nube densa de humo negro salida de la unidad que recorre barrios de la Capital Federal con zonas del conurbano sur, entre ellas Lanús, Banfield y Lomas de Zamora.