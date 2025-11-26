El Municipio de Almirante Brown está inscribiendo hasta el 18 de diciembre al ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Guardavidas.

La carrera capacita a futuros profesionales con capacidad técnico-motor, especializados en socorrismo y salvamento. Su rol principal es intervenir en la prevención de accidentes tanto dentro como fuera del agua, vigilando y rescatando a quienes participan de actividades acuáticas en diversos entornos como ríos, mares, lagunas y natatorios. El plan de estudios enfatiza el conocimiento y la aplicación de las últimas técnicas en rescate y salvamento.

El curso es de modalidad presencial en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, tiene una duración anual, dividido en dos cuatrimestres. Los horarios de cursada son de lunes a viernes, de 19 a 22.

La inscripción se realiza de manera presencial en el polideportivo ubicado en 25 de Mayo, Ministro Rivadavia los días martes, jueves y viernes, de 19 a 21, teniendo como fecha límite el 18 de diciembre de 2025.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos de ingreso:

Tener 18 años cumplidos al 30 de junio del año de la cursada.

cumplidos al 30 de junio del año de la cursada. Acreditar el Título de Nivel Secundario completo o presentar certificado de título en trámite al momento de la inscripción.

o presentar certificado de título en trámite al momento de la inscripción. Contar con la habilidad de saber nadar.

La documentación requerida incluye la Planilla de Inscripción, copia del DNI y copia del Título Secundario o certificado de trámite, todo presentado en un folio.

El proceso de admisión culminará en marzo de 2026 con la realización de un examen de nNivelación en el Polideportivo Municipal. El examen consta de dos instancias, una de pista y otra acuática, que se llevarán a cabo en días separados. El ingreso se determinará por puntaje, con un cupo limitado a los 45 mejores tiempos/puntuaciones.

Las pruebas físicas a superar incluyen:

Test de Cooper: Correr 2400 metros en un tiempo máximo de 12 minutos.

Correr 2400 metros en un tiempo máximo de 12 minutos. Subacuático: Recorrer 25 metros.

Recorrer 25 metros. Natación: 100 metros estilo crol en 1 minuto y 30 segundos.

100 metros estilo crol en 1 minuto y 30 segundos. Natación Continúa: 400 metros sin límite de tiempo.

Adicionalmente, los aspirantes que superen el examen de nivelación deberán presentar un certificado de aptitud física al iniciar la cursada.