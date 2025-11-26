Un emotivo operativo de rescate se llevó a cabo en Glew, cuando miembros de la asociación Patitas Glew y los Bomberos Voluntarios de Longchamps unieron fuerzas para salvar a una perra y sus siete cachorros recién nacidos, quienes se encontraron atrapados a 2,50 metros de profundidad dentro de una cañería.

Según información, la perra había sido arrojada desde un automóvil y, buscando refugio, se había introducido en los caños donde dio a luz a sus crías. El rescate se convirtió en una lucha contra el reloj. «Se nos venía encima una tormenta y la familia corría riesgo de ahogarse, el tiempo nos jugaba en contra y la lluvia esta tarde fue nuestra peor enemiga», expresó Patitas Glew en redes sociales de la agrupación.

Ante la complejidad de la situación, que no era una «tarea fácil», Patitas Glew solicitó ayuda a los servicios de emergencia. La respuesta fue inmediata por parte de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, los que desplegaron un «tremendo operativo» para acceder a la profundidad de la cañería y extraer con éxito a la madre y sus siete crías.

Actualmente, la familia rescatada se encuentra en el resguardo de la asociación. Sin embargo, Patitas Glew ha lanzado un urgente llamado a la solidaridad «Necesitamos por favor tránsito en zona sur para poder llevarla a resguardar. Así que si podes ofrecer un lugarcito para tenerlos te pedimos que te comuniques por mensaje privado con nosotras.»

También brindando un sincero agradecimiento a los Bomberos Voluntarios.

«Conmueve sinceramente ver a tanta gente involucrada para salvar vidas que también importan», concluyeron, celebrando el «final feliz» de esta historia.