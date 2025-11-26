La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) reafirma su crecimiento con un nuevo récord de inscriptos. Para el ciclo lectivo 2026, 3.713 nuevos estudiantes eligieron a la universidad pública del distrito para comenzar su formación superior.

Con estas cifras, la UNaB consolida su rol protagónico de cara a la comunidad de la región, como una universidad joven y en pleno crecimiento.

Enfermería: la carrera más elegida

Uno de los datos más relevantes de esta inscripción fue el impacto de la licenciatura en Enfermería que en su primera convocatoria, se posicionó como la carrera más solicitada, con más de 650 inscriptos, una demostración de la universidad para dar respuesta a una demanda vacante en el sistema de salud regional, canalizando el interés de la comunidad por profesiones con salida laboral directa y fuerte compromiso social.

Las carreras más buscadas

Si bien la oferta académica se diversifica, se mantiene una fuerte tendencia hacia las áreas tecnológicas, de salud y gestión. El ranking de las carreras más elegidas para el 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Licenciatura en Enfermería (654 inscriptos).

Tecnicatura Universitaria en Programación (613 inscriptos).

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico (435 inscriptos).

Licenciatura en Administración (370 inscriptos).

También se destacan con un gran caudal de ingresos la licenciatura en Logística y Transporte y la tecnicatura en Comunicación Digital, lo que ratifica el perfil productivo y tecnológico que define a la identidad de la UNaB.



El análisis de los inscriptos vuelve a confirmar el arraigo territorial de la institución: en su gran mayoría son vecinos y vecinas de Almirante Brown, donde más del 80 por ciento de ellos son primera generación de universitarios en sus familias.

Este crecimiento sostenido acompaña el avance de las obras de infraestructura en el campus de Burzaco realizadas con apoyo de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.

La universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los motores de movilidad social y desarrollo más importante del distrito.