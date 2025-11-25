El 26 de noviembre se celebra el Día del Panqueque, y Lo de Carlitos en Buenos Aires, la histórica casa de panqueques que tiene una sucursal en Adrogué lo celebrará con una promoción especial. Durante este miércoles y jueves ofrecerá en su menú su clásica opción con mucho dulce de leche a un precio increíble.

Para mantener su leyenda, el local de referencia conocido por sus panqueques de opciones dulces y saladas todos los años hace esta celebración en los locales de Lo de Carlitos para agradecer a los clientes que los acompañan durante el año. Para ello, se ofrece esta delicia a un precio muy bajo y accesible para que todos tengan la posibilidad de disfrutarlo.

La promoción de un panqueque a $10 será válido por solo dos días. Solo aplica para el panqueque N°182, que es el clásico con dulce de leche solamente. Aunque el restaurante ofrece otras variantes, no aplican a la oferta. Es un panqueque por persona. Solo se puede consumir en las sucursales del restaurante.

En tiempos de bolsillos flacos, un precio simbólico para darte un gusto dulce con el panqueque más icónico del país.

El panqueque o crepe, en su versión europea, tiene siglos de historia y está presente en culturas muy diferentes entre sí. En Argentina, adoptó una identidad propia: finito, caliente y relleno de dulce de leche, símbolo absoluto de sobremesa casera.

En los últimos años, distintos comercios y cadenas gastronómicas empezaron a impulsarlo como fecha de celebración, hasta que se volvió un día especial para destacar esta receta tan popular