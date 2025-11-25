A la muerte de Juan José Mussi, el intendente de Berazategui que falleció ayer a sus 84 años, le sigue la sucesión del cargo. Según la ley orgánica de municipalidades, asumirá en su lugar quien encabezó la lista de concejales en 2023, año en el que asumió su sexto mandato el hombre que también fuera ministro de Salud del gobierno de Eduardo Duhalde en Provincia y funcionario del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

Carlos «Turco» Balor será ahora el intendente de Berazategui. Se trata de un estrecho colaborador de Mussi y secretario de Obras Públicas. La ubicación de Balor en el primer lugar de la boleta no fue casualidad, sino que había sido una decisión de Mussi para garantizar la continuidad de la gestión y la conducción política en el Concejo Deliberante.

En 1993 se modificó el artículo 123 de la ley 5109 y quedó establecido que «en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél. En caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente, hasta que se verifique la elección del nuevo titular del Departamento Ejecutivo, la que se llevará a cabo en la primera renovación del Concejo Deliberante«, continúa la norma.

Balor deberá completar el mandato hasta 2027, cuando el cargo se someta a elecciones. Si bien falta bastante para ese momento, el mussismo conserva referentes de influencia que podrían pelear los la intendencia, como es el caso de los hijos del exmandatario Patricio Mussi (quien ya estuvo frente al Municipio) y Mariel Mussi, exsecretaria de Salud y expresidenta del Hospital El Cruce.

Antes de iniciar su sexto mandato al frente del municipio, había ejercido como ministro de Salud bonaerense; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación, diputado provincial y concejal en la misma localidad que supo conducir.

Médico clínico de profesión y referente central del peronismo bonaerense, Juan José Mussi acumuló una vasta trayectoria política durante casi cuatro décadas. Asumió por primera vez a la intendencia en 1987, tras la vuelta de la democracia. Anteriormente, había sido director del Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín, de La Plata, desde 1973 a 1976, hasta que la dictadura militar lo sacó del cargo. Recuperada la vida democrática, fue seis veces intendente del distrito y también desempeñó funciones como ministro de Salud bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También escribía poesía.