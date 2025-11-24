En un hecho inusual, San Martín de Burzaco anunció la «renovación casi total» de cara a la próxima temporada 2026 para su plantel del primera división. La decisión fue tomada luego de haber perdido por 2-1 ante Deportivo Merlo en la última fecha de la Primera B y el club lanzó un comunicado en las redes sociales apuntando contra los jugadores debido a una »falta de actitud».

«Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico». La dirigencia de Sanma tomó nota de la actitud de algunos jugadores durante el partido y dijo: «Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución», dijeron en un comunicado respecto del paso de Sanma en la Primera B Metropolitana.

Los jugadores no se quedaron de brazos cruzados, dieron su descargo y fijaron su postura al respecto contra la Comisión Directiva.

«Las declaraciones realizadas ponen en duda nuestro compromiso, nuestro profesionalismo y el esfuerzo que hicimos desde el primer día para alcanzar el objetivo que nos propusimos como grupo: clasificar al Reducido», inicia el texto firmado por el plantel del Azul

El comunicado toma un giro y es entonces que los jugadores relatan las complejidades que sufrieron durante el curso del torneo y cómo eso afecto el controversial juego ante Merlo, donde cayeron 3-1 y condenaron a Sacachispas al descenso a la Primera C: «A lo largo de la temporada atravesamos diversas dificultades que, aun así, jamás hicimos públicas, porque entendemos que el vestuario se cuida y que lo más importante siempre es el escudo y la gente. Sin embargo, frente a la situación actual, creemos justo explicar el contexto en el que trabajamos, ya que cada uno de nosotros dejó todo en cada entrenamiento y en cada partido».

«Entrenamos durante gran parte del torneo sin un lugar fijo, con canchas que no cumplían las condiciones necesarias para la categoría, sin un vestuario adecuado y, en varias ocasiones, sin servicios básicos como el agua caliente. También atravesamos demoras en los pagos y otros inconvenientes que, por respeto a la institución y a la gente, decidimos siempre mantener en la intimidad del grupo. Llegamos al partido frente a Deportivo Merlo con pocos días de entrenamiento debido a la falta de pago. Aun así, elegimos presentarnos, competir y honrar la camiseta. Es evidente que esta situación afectó el rendimiento, pero de ningún modo refleja falta de compromiso. Al contrario: refleja que, pese a todo, decidimos estar«, afirma el plantel.

Respecto a la fuerte acusación de «notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura», los jugadores se lamentaron por los dichos en el comunicado y reafirmaron su profesionalismo junto a una disculpas para con aquellos afectados por la acusación sufrida: «Como referentes del plantel, sentimos un profundo orgullo por cada compañero, por sostener el día a día con dignidad, responsabilidad y sacrificio. Logramos 53 puntos en un campeonato duro, parejo y exigente, y lo hicimos dejando todo, incluso cuando las condiciones no estuvieron a la altura de lo que requiere competir profesionalmente. Nos duele profundamente que se ponga en duda nuestro trabajo. De nuestra parte, hicimos absolutamente todo lo que estuvo a nuestro alcance. Pero para llegar a un partido preparados, se necesita un mínimo de condiciones para entrenar, recuperarse y enfocarse«.

«Sabemos que el rendimiento del último partido no estuvo a la altura de lo que queríamos dar, pero también sabemos que la mente y el cuerpo tienen límites cuando las circunstancias superan lo deportivo. Hoy queremos manifestar nuestro asombro y descontento ante declaraciones que sentimos que nos dejan expuestos y nos sueltan la mano en un momento difícil. Solo pedimos que se reconozca todo el camino recorrido y el esfuerzo que hicimos para representar al club de la mejor manera posible», aseguran en el comunicado.