El Municipio de Almirante Brown destacó que la construcción del nuevo Jardín de Infantes en la localidad de Longchamps, en la intersección de las calles Yapeyú y Languenheim, se encuentra en su etapa final con un estado de avance superior al 85 por ciento.

El establecimiento cuenta con tres aulas de 54 metros cuadrados con baños, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina equipada, módulos administrativos (secretaría y dirección), sala de máquinas, patios y áreas de expansión para las aulas, además de espacios verdes con forestación planificada.

El predio incluye un cerco perimetral construido en mampostería de bloques para delimitar el área de recreación. La superficie total es de 1.745 metros cuadrados, con 497 metros cuadrados cubiertos y 254 metros cuadrados de veredas.

Al respecto, el intendente Mariano Cascallares sostuvo: “Seguimos sumando infraestructura educativa en nuestros barrios para acompañar el crecimiento de la matrícula y garantizar más espacios de calidad para nuestras niñas y niños”.

En esa línea, el jefe comunal indicó que el año próximo ya estará en funcionamiento para el Ciclo Lectivo 2026, y completó: “Este nuevo Jardín es parte de un proceso de urbanización que seguimos impulsando junto a la comunidad de Longchamps”.

El Municipio resaltó que desde el año 2016 en el distrito abrieron 53 nuevas instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.