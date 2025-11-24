El empresario de Adrogué Gastón Guillemet acusado de trata de personas, sigue evadiendo a la justicia, una situación que se prolonga ya por 23 meses. Los detectives judiciales lo consideran el prófugo más buscado del país. A pesar de que el Ministerio de Seguridad dispuso una recompensa de $5.000.000 para quien aporte información sobre su paradero, el empresario aún no fue capturado.

Guillemet tiene una orden de captura nacional e internacional por ser el principal imputado en una causa de trata de personas: se le acusa de engañar a jóvenes y adolescentes con falsas promesas laborales para luego someterlas a explotación sexual. Las víctimas involucradas tenían 14, 17 y 19 años. Los hechos por los que Guillemet está imputado se remontan a diciembre de 2010, cuando tenía 22 años.

Según fuentes judiciales, el acusado viajó a Villa Berthet, Chaco, y convenció a dos adolescentes y una joven de trasladarse a Buenos Aires con promesas de oportunidades, donde luego las explotó sexualmente, aprovechando su situación de vulnerabilidad y su desconocimiento del verdadero propósito. De acuerdo a lo que publico el periodista Gabriel Di Cola del Diario La Nación, llemet recibió un significativo revés judicial cuando la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un recurso de queja de su defensa. Con esta acción, el máximo tribunal desestimó el intento de la defensa de dar por extinguida la acción penal y evitar un segundo juicio.

Fue una sorpresa para sus vecinos del barrio residencial de Adrogué, donde vivía con su familia cuando llegó personal policial para detenerlo. Todos lo conocían como un buen padre y como un empresario que trabajaba en la firma familiar dedicada a la distribución de materiales para la construcción. Nadie se imaginaba que detrás de esa fachada se escondería uno de los prófugos mas buscados.

El empresario, que actualmente tiene 37 años, se encuentra prófugo desde el 9 de octubre de 2023. Su fuga se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la condena inicial dictada por el Tribunal Oral Federal N°7. En ese primer juicio, Guillemet había sido condenado a tres años de prisión por dos de los casos, siendo absuelto del hecho que involucraba a la víctima de 14 años, ya que el tribunal entendió que no conocía su minoría de edad. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló, logrando la revocación del fallo y la orden de un nuevo debate. El empresario nunca se presentó a la nueva fecha de juicio, iniciando así su evasión.

La situación de prófugo ha paralizado las posibilidades de su defensa. La Secretaría de Captura de Prófugos (Secap) lo ha catalogado como el más buscado, y la Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender todos los recursos presentados por la defensa hasta que el acusado se presente y se ponga a derecho. La Corte Suprema ratificó esta posición al desestimar la queja, aplicando la doctrina que sostiene que quien está evadido no puede mantener un diálogo con el tribunal.