El básquet femenino argentino tiene una nueva reina en la tabla histórica de anotaciones y es oriunda de Glew. Luciana Delabarba, actual jugadora de El Talar, inscribió su nombre con letras doradas al convertirse en la máxima anotadora de la Liga Nacional Femenina. El hito se concretó en el reciente triunfo de El Talar por 63-55 frente a Lanús, un encuentro donde Delabarba fue nuevamente determinante. La base aportó 19 puntos a la victoria, llevando el nuevo récord a la impresionante cifra de 2.041 unidades.

El momento exacto de la hazaña llegó en el segundo cuarto del partido. Delabarba tomó el control del ataque con decisión y, tras anotar en la pintura y desde la línea de libres, logró igualar la marca. Poco después, un triple posterior selló el nuevo registro, colocándola definitivamente como la nueva líder en puntos de la liga. La noche inolvidable de la vecina de Glew se completó con 4 rebotes y 4 asistencias en apenas 22 minutos, reflejando su rol integral en el esquema de El Talar.

Luciana comenzó a jugar a los 6 años en Defensores de Glew, inspirada por su familia. Su trayectoria, que incluyó pasos por clubes como Temperley y Berazategui, ha sido tan sólida como exitosa. Desde su debut en 2017, Luciana lleva 151 partidos disputados con un promedio de 13,5 puntos por encuentro, números que reflejan la regularidad y el crecimiento sostenido de una de las grandes figuras del básquet argentino de la última década.

«Estoy muy emocionada porque se me vienen a la cabeza muchas cosas y recuerdos, que cuando era chica ni me imaginaba. Estoy agradecida a mi familia que me permitió soñar con todo esto», expresó Luciana Delabarba en diálogo con Prensa AdC tras el triunfo.

La jugadora también aprovechó para recordar sus humildes orígenes y el sacrificio de su entorno: «Mis viejos hicieron todo el esfuerzo para que yo pueda jugar. Vengo de una familia muy humilde y siempre me dieron la oportunidad de ir a un club y hacer lo que amo. Sin ellos no sería nada posible», aseguró.

La jugadora lidera ahora un Top 5 histórico que se completa con nombres emblemáticos de la liga como Carla Miculka (1888), Florencia Fernández (1850) y Antonella González (1780).

