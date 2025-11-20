El colectivo es uno de los medios de transporte público más utilizados por millones de usuarios cada día en el país y, ahora, en una región de Argentina se podrá abonar el pasaje con QR, entre otros medios de pago como, tarjetas y billeteras virtuales. Son más de 50 líneas de colectivos las que sumaron al QR como forma de pago del pasaje en colectivo en el conglomerado más grande del país.

Un dato importante a sumar es que no se modifica el monto del boleto y, por ende, el precio seguirá siendo el mismo que al usarse como medio de pago una Tarjeta SUBE registrada.

En Almirante Brown hay una línea habilitada con este sistema de pago, se trata de la línea 501 A. En Lomas de Zamora, las líneas de colectivo que permiten el pago con QR son 540, 542, 548, 550, 551, 552 y553. En Lanús es la 524 y en San Vicente llegó a la línea 503.

Los medios de pago son tarjetas de débito; tarjetas de crédito, tarjetas prepagas sin contacto Visa y Mastercard y celulares, Código QR, en billeteras electrónicas.