En un hecho inusual, San Martín de Burzaco anunció la «renovación casi total» de cara a la próxima temporada 2026 para su plantel del primera división. «Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura (perdió 3 a 1 con Merlo en Burzaco) situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico».

La dirigencia de Sanma tomó nota de la actitud de algunos jugadores durante el partido y dijo: «Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución», dijeron en un comunicado respecto del paso de Sanma en la Primera B Metropolitana.

«Fueron para atrás, mancharon la camiseta, hay jugadores que saben que se van» opinó un hincha en las redes sociales del club, mientras otros simpatizantes del club de Burzaco pusieron la mirada en el DT, Federico «Ruso» Scurnik y en la dirigencia encabezada por el presidente, Gabriel Ostanelli. «Si no fuese por el arquero nos hacían seis goles», dijo otro hincha.

Con 52 puntos en la tabla anual —13 triunfos, 13 empates y 14 partido perdidos en 40 disputados— llegó a la última fecha con la chance de meterse al Reducido por el ascenso, pero perdió 3-1 frente al «Charro» a pesar de haber arrancado ganando y se quedó sin chances.

«Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para que lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente», dice el posteo que causó una gran cantidad de comentarios de socios y de hinchas.