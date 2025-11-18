La Municipalidad de Almirante Brown anunció un nuevo convenio con ópticas para facilitar el acceso a productos de protección visual.
El acuerdo fue celebrado con diversas ópticas del distrito, que ofrecerán a los vecinos un 20% de descuento en la compra de anteojos de sol seleccionados. Esta iniciativa busca, por un lado, cuidar la economía de los brownianos y, por otro, fomentar el consumo y apoyar al comercio local en las distintas localidades del partido.
Para acceder al beneficio, los interesados solo deben dirigirse a cualquiera de los locales adheridos y mencionar el programa «Brown Ahorra». Se recomienda consultar en el comercio la disponibilidad de productos y las condiciones específicas de la promoción.
Ópticas Adheridas y sus Direcciones:
- Adrogué: Óptica Adrogué (Plaza Brown 213), Solana Centro Óptico (Tre 1032), y Óptica JF Express (Seguí 602).
- Burzaco: Óptica Fandiño (R. Rojas 968).
- Claypole: Centro Óptico Claypole (J. I. Rucci 1249).
- Don Orione: Óptica Evolución (Humahuaca 517).
- Malvinas Argentinas: Óptica Génesis (Juan Larrea 2191).
- Rafael Calzada: Instituto Óptico Calzada (Av. San Martín 3369) y Centro Óptico Illodo (Illia 3110).
- San Francisco Solano: Óptica JF Express (Av. Lirio 759).
- Otras ubicaciones: Óptica Di Camillo (Av. H. Yrigoyen 13500, dentro del Carrefour, Local 6) y Óptica Plaza Bynnon (Diagonal Toll 1803, Adrogué).