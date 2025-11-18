En los últimos cinco años el número de personas que eligió realizarse una vasectomía en territorio bonaerense se multiplicó por 20. La cantidad de intervenciones creció un 1500%: saltó de 113 procedimientos en 2020 a 1774 en 2024. En lo que va de 2025 ya se realizaron 1680 vasectomías sin bisturí.

Los motivos del aumento son multicausales y están vinculados principalmente a un cambio de paradigma cultural y a la implementación de la técnica rápida y sin bisturí. El promedio de edad de los solicitantes es de 34 años y la mayoría tiene uno o más hijos.

En el marco de la Semana de la Vasectomía, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llevó adelante una maratón de vasectomías sin bisturí. La iniciativa se concretó con los equipos médicos capacitados durante el año en los ocho hospitales provinciales que ya integran la estrategia.

La vasectomía sin bisturí se realiza en los hospitales provinciales San Martín de La Plata, Maternidad Estela de Carlotto de Moreno, Evita Pueblo de Berazategui, Alberto Balestrini de La Matanza, Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz, Penna de Bahía Blanca, Gandulfo de Lomas de Zamora y Lucio Meléndez de Almirante Brown.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro, ambulatorio y eficaz.

Consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Está destinada a personas con pene, independientemente de su identidad de género, si tienen hijos/as o la cantidad de ellos. El procedimiento es sencillo, de rápida recuperación y sin necesidad de hospitalización. Se realiza con anestesia local, no requiere prequirúrgicos, y puede efectuarse en consultorio. En comparación con la técnica tradicional, implica menor tiempo de recuperación y menores riesgos.