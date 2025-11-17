Este jueves habrá una peña a beneficio de Maia, la vecina de 23 años de Longchamps que padece parálisis cerebral que enfrenta hoy una urgencia sanitaria.

Maia se encuentra internada en el Hospital Militar Central de Palermo debido a graves problemas respiratorios y será sometida a una traqueotomía este miércoles. Este procedimiento demanda cuidados médicos extremos y constantes, lo que ha llevado a su madre a solicitar ayuda comunitaria para costear los requerimientos pos-operatorios.

«En 2012, todos hicieron posible que ella pudiera hacer un tratamiento en Beijing. Hoy me veo en la necesidad, como mamá de acudir a su ayuda. Es difícil, en medio de tanto dolor tener que pasar por esta situación. Maia se sigue deteriorando, está con graves problemas respiratorios, tendrá que someterse a una cirugía para realizar una traqueotomía. Esto implica muchos cuidados extremos», detallo la mamá.

El objetivo de la recaudación es doble: garantizar la enfermería especializada 24 horas en el domicilio y financiar las refacciones esenciales en su habitación (incluyendo la eliminación de humedad), tareas que la cobertura de su obra social no está cubriendo en su totalidad.

La Peña Solidaria «TodosxMaia» se llevará a cabo en Tío Bizarro, Carlos Pellegrini 800, Burzaco. El bono contribución es de $8.000, con entrada gratuita para menores de 12 años. Quienes deseen colaborar directamente pueden hacerlo a través del alias todosxmaia2025.mp. La familia apela a la sensibilidad de la comunidad para asegurar que Maia mantenga la mejor calidad de vida posible en esta difícil etapa.