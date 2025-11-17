Todavía con hilos de humo tras el pavoroso incendio que el viernes azotó a las 31 empresas del polígono industrial de Ezeiza, en Carlos Spegazzini, se empezarán este lunes a realizar las pericias para determinar las causas del siniestro que se cobró la totalidad de cinco empresas y dejó a otras cinco con graves afectaciones en su estructura. Una de las hipótesis que circuló con fuerza fue la que refería a una denuncia por un presunto escape de gas durante la semana en la firma Logischem, la empresa en la cual se habría originado el siniestro. El total de las 21 fábricas del polígono sufrieron pérdidas que las aseguradoras no pueden calcular todavía. «Es incanculable», dicen.

En este sentido, y en declaraciones a la prensa, Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, afirmó: “El fuego arrancó en el depósito químico, Logischem. Ahí es donde se origina. Luego se cruza y arrasa con la empresa Iron Mountain. No solo volaron chapas y estructura, sino que también se incendiaron otras dos empresas”, relató.

Desde el municipio de Ezeiza afirmaron que las empresas afectadas fueron Iron Mountain (la misma que en 2014 sufrió un incendio en una planta en la Ciudad de Buenos Aires que dejó un saldo de 10 muertos), Larroca Minera, Vesprini, Sinteplast, Plásticos Lago, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Las naves sucumbieron en pocos minutos ante los casi 400 grados centígrados que se registraron en la noche del viernes, cuando todo era caos, incertidumbre, y muy pocas certezas sobre lo que ocurría en el polígono fabril de esa parte del partido de Ezeiza. Si bien quedan algunas zonas con algo de fuego controlado, ya se puede comenzar a investigar en el lugar. El expediente judicial está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la órbita del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

No es el primer episodio en el que Iron Mountain debió enfrentar un incendio. En el hecho anterior, ocurrido en 2014 en el barrio porteño de Barracas, el fuego que arrasó con la empresa había sido intencional de acuerdo con las averigüaciones de la Justicia. En aquella situación se prendió fuego un depósito de la empresa, al que acudieron bomberos y rescatistas para resolver el siniestro. Lamentablemente fallecieron 8 bomberos y dos integrantes de Defensa Civil en aquel incidente. Las pericias judiciales determinaron que aquel incendio fue provocado y descubrió una disputa financiera en la previa. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información sobre un posible lavado de dinero que explicaría la tragedia.