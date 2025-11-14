El presidente de la Unión Vecinal 9 de Julio de Longchamps falleció ayer de forma trágica al caerse de un tinglado al que intentaba reparar, en una noticia que causó un enorme dolor no solo en la comunidad del club, sino también en el resto de las personas e instituciones que expresaron su sentimiento por la pérdida.

El hecho que se cobró la vida de Atilio Nicolás Díaz ocurrió cerca del mediodía de ayer en la sede del club, en la calle San Martín 2050, de Longchamps cuando el hombre se encontraba trabajando en la parte más alta del tinglado en momentos en que se precipitó al suelo.

Atilio Nicolás Díaz presidía la institución fundada el 26 de julio de 1964 y que el año pasado celebró 60 años en la comunidad de Longchamps. La partida física de Atilio se suma a la de su hermano, Tomás Díaz, alias «El Loco Fierro», quien también había sido presidente de la institución y falleció en enero de este año.

«Estamos muy doloridos por tu partida Atilio. Gracias por cada minuto regalado a nuestra institución. Te fuiste de pronto», dijeron desde las redes oficiales de la institución y llamaron a la población a colaborar a través del alias: colecta.atilio para cubrir los gastos del sepelio.