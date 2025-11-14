Un incendio se produjo ayer por la parte en un depósito judicial del barrio Don Orione, al que acudieron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown que trabajaron en el lugar para extinguir las llamas que tomaron tres vehículos que por diferentes razones estaban en ese depósito judicial.

«El fuego provocó que tres vehículos que se encontraban en el lugar resulten afectados», ratificaron desde Bomberos de Almirante Brown, quienes lograron controlar el siniestro y evitar la propagación al resto de los rodados en situación de depósito.

El fuego recordó, no por magnitud, pero sí por tratarse de un depósito judicial, al producido hace casi dos años, en enero de 2024 en Don Orione. En aquella oportunidad ardieron 50 vehículos.

https://brownonline.com.ar/110046-brown/sociedad-impresionante-incendio-en-don-orione-se-quemaron-50-autos-2024-01/



