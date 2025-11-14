Con el voto unánime de todos los bloques en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quedó sancionada la ley de capacitación docente obligatoria, gratuita y con puntaje en Trastorno del Espectro Autista (TEA) y neurodiversidades. El proyecto de ley fue impulsado por el senador provincial Emmanuel Santalla del oficialismo.

La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado bonaerense. Su transformación en ley marca un paso histórico hacia una educación más inclusiva en la Provincia.

El nuevo marco legal garantiza que todo el personal del sistema educativo, tanto de gestión estatal y privada, reciba formación específica en autismo, neurodiversidades y diversidades cognitivas. El objetivo de construir escuelas con más herramientas, docentes más preparados y mayores oportunidades para todos.

El senador Emmanuel Santalla celebró la sanción y expresó: “Esta conquista es el resultado de la lucha incansable de las familias, que nunca bajaron los brazos y lograron que, después de tantos años, el Estado diera una respuesta”.

Los legisladores trabajaron el proyecto junto a Familias TEA, organización integrada por madres, padres y familiares de personas con autismo, que desde hace años impulsa políticas de inclusión educativa. Su compromiso, junto al trabajo articulado con la comunidad educativa, fue fundamental para alcanzar este logro colectivo que consagra el derecho a una educación verdaderamente inclusiva en toda la provincia de Buenos Aires.