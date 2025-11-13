La Policía detuvo al joven que había intentado manosear a una adolescente en plena calle en Temperley y fue captado por las cámaras de seguridad de una casa ubicada en Iriarte y Zuviría. El sujeto persiguió a la adolescente, que salía de una escuela de la zona e intentó agredirla. la joven se defendió y lo corrió, en un hecho ocurrido cerca de las 14.

En las imágenes del acoso sexual se observaba que la víctima enfrentó al agresor y lo obligó a huir. La viralización del video fue fundamental para conocer conocer la identidad del detenido, que fue detenido acusado de abuso sexual simple.

«Después de cruzarla, de frente, se dio vuelta y la empezó a seguir», contó el padre de la joven. «Estuvo dos noches angustiada, sin dormir. Ahora la vamos a buscar a la escuela y la traemos a casa», dijo.