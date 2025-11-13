La Feria Soberana, organizada por la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), es un espacio dedicado a acercar a productores locales de la agricultura familiar y consumidores, promoviendo la producción agroecológica y el consumo consciente. Esta nueva edición se realizará el viernes 14 de noviembre de 9 a 15 en la Plaza Belgrano, Avenida Eva Perón y Crisólogo Larralde. Guernica, Presidente Perón.

Esta iniciativa impulsa un modelo de producción respetuoso del ambiente y de las tradiciones productivas de la región. Su objetivo es promover el vínculo directo entre productores y consumidores para fortalecer la economía local y la salud comunitaria. La edición se realiza en Guernica, con el acompañamiento de organizaciones productivas y el municipio de Presidente Perón.

• Fecha y hora: Viernes 14 de noviembre de 9 a 15 horas.

• Ubicación: Plaza Belgrano, Avenida Eva Perón y Crisólogo Larralde. Guernica, Presidente Perón.

• Actividad Especial: Intercambio de Semillas: ¡Trae tus semillas para intercambiar!

• Aviso Importante: Por lluvia o feriado, la feria se pospone al siguiente viernes.

Productos y soberanía alimentaria

Además de la venta de productos, la feria ofrece, también, talleres y charlas sobre temas vinculados a la soberanía alimentaria, técnicas agroecológicas y producción sustentable.

Variedad de productos disponibles

Podrán adquirir una amplia gama de productos de la agricultura familiar y regionales de pequeña escala, incluyendo: Hortalizas agroecológicas, miel, propóleo, conservas y dulces, quesos y huevos, chacinados y pollos camperos, harina de algarroba, alimentos veganos y aromáticas, plantas ornamentales, lombrices rojas y compost, cosmética natural y cerveza artesanal, y otros productos regionales de pequeña escala.

¡Recordá traer tu bolsa reutilizable!

Organizadores y acompañamiento institucional: La organización del evento está a cargo de: Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria (CLAFySA) de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ), Familias Productoras Saberes y Sabores de la Tierra, ASHPA Centro Agroecológico, Centro de Graduados de Ciencias Agrarias (GCA), Barrios de Pie y Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Acompañan esta iniciativa la Municipalidad de Presidente Perón, la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) e INTA.

Para más información, contacto o entrevistas, por favor comunicarse con: Ing. Agr. Verónica Mautone vmautone@agrarias.unlz.edu.ar