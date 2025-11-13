En octubre una familia tipo necesitó $1.213.798,81 para no ser considerada pobre, lo que representa un incremento del 3,1% respecto de septiembre y un 23% en la comparación interanual. La línea de indigencia se fijó en $544.304, de acuerdo con la evolución de la canasta básica alimentaria (CBA) del Indec.

Entretanto, la inflación alcanzó en octubre de 2025 un 2,3% y acumuló un aumento del 31,3% en los últimos doce meses. En lo que va del año, el alza de precios llega al 24,8%, en un contexto de tensión cambiaria y ajustes tarifarios. Según el organismo, la canasta contempla únicamente el consumo mínimo de alimentos necesarios para la subsistencia, subió 3,1% en el mes y 25,2% interanual, acumulando un alza del 21,1% en lo que va del año.

En tanto, la canasta básica total (CBT), que incluye además bienes y servicios no alimentarios, también registró una variación mensual del 3,1% y un incremento interanual del 23%, con una suba acumulada del 18,5% desde enero.

Un hogar de tres integrantes necesitó en octubre $966.325 para no ser pobre y $433.330 para no caer en la indigencia, mientras que una familia de cinco miembros requirió $1.276.649 y $572.488, respectivamente.

La división que más aumentó fue Transporte (3,5%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro con mayor incidencia en la variación mensual, a excepción de la Patagonia, donde el incremento se concentró en servicios básicos. Las menores subas se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.