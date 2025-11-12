Padres y madres de jugadores de fútbol infantil y hasta el presidente de la liga protagonizaron un hecho insólito el sábado en un partido de fútbol infantil disputado entre el club Lomas de Burzaco versus Mitre, perteneciente a la zona B de la Liga ADIAB, la Asociación Deportiva Infanto Juvenil de Almirante Brown, la más importante del distrito para los clubes de barrio, que no emitió ninguna comunicación oficial para aclarar el origen de los hechos.

«Los nenes terminaron encerrados en el baño, llorando», dijeron personas que estuvieron en la escandalosa jornada , originada aparentemente por una sanción que recaía sobre uno de los clubes, Lomas de Burzaco (con sede en Claypole), con la cual perdía la categoría. Los padres y madres de los integrantes del club presuntamente perjudicado apuntaron contra Cristian «Pato» Dipace, el presidente de la liga ADIAB, quien llegó el sábado al lugar mientras se llevaba a cabo la última jornada entre Lomas de Burzaco-Mitre, en la sede de Lautaro 801, mientras la categoría 2012 disputada un partido de fútbol.

Según narraron algunos padres, los hijos del presidente de la liga dirigen en el club Mitre. El club Lomas de Burzaco no realizó ninguna publicación oficial. «Como Di Pace es el presidente de la Liga siempre tenemos que callarnos porque después nos quieren perjudicar institucionalmente», dijeron.

No trascendieron las razones por las cuales ADIAB sancionó al club visitante. «Si a un club le sacan puntos tres veces durante el año desciende. Dejan sin jugar a todos los nenes de Lomas de Burzaco, los dejan sin la copa de campeones, cuando jugaron todo el año, haciendo un gran esfuerzo».