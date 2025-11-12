Del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebra la 41ª edición de la Semana del Helado Artesanal bajo el lema “El futuro es artesanal”.

El evento central es La Noche de las Heladerías, que tendrá lugar este jueves 13 de noviembre. A partir de las 19 horas, los locales adheridos ofrecerán la esperada promoción de 2×1 en la compra de un cuarto de kilo de helado, sumado a música en vivo en varios puntos del país.

En la región los locales adheridos son:

Almirante Brown

La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoyen 12986, Adrogué

La Veneciana: Av. Espora 563, Adrogué

Riviera: Av. Hipólito Yrigoyen 12905, Adrogué

Riviera: Esteban Adrogué 1116, Adrogué

Riviera Boulevard Shopping: Av Hipólito Yrigoyen 13298 (Local 212)

Lomas de Zamora:

Veneciana: Laprida 475

La Veneciana: Boedo 298

La Veneciana: Av. Colombres 311

La Veneciana: Av. Colombres 101

La Veneciana: Laprida 151

La Veneciana: A. Alsina 1908

La Veneciana: Av. Hipólito YrigoyenGeppeto: Larroque 1001, Banfeld

Saint Moritz Banfeld: Maipú 269

Banfield

La Veneciana: Cochabamba 312

Banfield

Riviera Banfeld: French 202 esquina

Acevedo

Riviera Temperley: Av. Meeks 1307

Lanús:

El Piave: Salta 1904

Geppeto: Av. Manuel Quindimil 300

Saint Moritz: Juan Domingo Perón 2416, Valentín Alsina

La Veneciana: Av. Hipólito Yrigoye 5535, Escalada

La Veneciana: 25 de Mayo 27

La Veneciana: Basavilbaso 1803

La Veneciana: Enrique de Valle Iberlucea 2715

Para esta edición, AFADHYA presenta un sabor frutal súper fresco e innovador: Fruta D’ Oro. Este sorbete a base de agua combina mango y banana con un toque cítrico de lima y está sembrado con granizado de chocolate blanco.