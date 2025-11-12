La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde 2026 modificará la forma de pago del Impuesto Automotor. El objetivo, según indicaron desde el organismo, es ofrecer mayor previsibilidad y orden en la economía de las familias bonaerenses. El nuevo esquema establece que la Patente se abonará en diez cuotas mensuales e iguales, que comenzarán a pagarse en marzo.

De esta manera, se reemplaza el actual sistema de vencimientos bimestrales por un modelo que, según ARBA, facilitará una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año.

El 75% de los propietarios de vehículos pagará una patente más baja el próximo año, como resultado de la reformulación de las tablas del impuesto incluida en el proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura provincial.

La estructura del tributo se simplificará, pasando de 15 a 5 tramos, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%. Esto ubicará a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con las patentes más bajas del país.

Por otro lado, la Ley Impositiva 2026 profundiza la búsqueda de progresividad en los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos.