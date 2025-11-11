Los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown llevaron acabo la segunda edición de la competencia solidaria “Brown Corre” que contó con la participación de más de 650 inscriptos, superando la convocatoria de la edición anterior. La jornada deportiva incluyó dos circuitos, de 3 y 7 kilómetros, con puestos de hidratación y un sector de masajes. Además, se desarrollaron categorías especiales de inclusión y otra para bomberos con equipo estructural.

El punto de partida fue a las 8 horas desde la Plaza Brown y ambos recorridos previstos se realizaron por las calles del casco histórico de Adrogué. También participaron cuerpos de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, Avellaneda y Glew, quienes compitieron en la categoría especial con equipo estructural.

“Acompañamos a nuestros queridos Bomberos Voluntarios en este hermoso evento ‘Brown Corre’, donde estuvimos junto a una gran cantidad de vecinos disfrutando del deporte y sumando a una causa solidaria para quienes nos cuidan todos los días”, sostuvo Cascallares.

Cabe señalar que en Almirante Brown, desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, se estableció una Retribución Mensual Automática y Directa para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal.

Cada corredor contó con un dorsal con chip que permitió el registro automático de sus tiempos. En cuanto a los resultados, en la categoría general de 3 kilómetros se consagraron Julián Padilla, Eliseo Centurión y Kevin Arozamena. En 3 kilómetros damas, las ganadoras fueron Aixa Yapuchura, Clara Kraglievich y Natalia Coliague.

Por otra parte, en la categoría Inclusión subieron al podio Gerardo Centurión, Eva Sabrina Costa y Cristian Fisher. En la categoría Bomberos con equipo estructural, los primeros lugares fueron para Federico Silvestre, Matías Giménez y Cristian Morano.

Mientras que en los 7 kilómetros caballeros se impusieron Gabriel Jallile, Gonzalo Silva y Alejandro Acuña; y en 7 kilómetros damas se consagraron Aldana Camila Romero, Maira Peykovich y Karina Do Rego.