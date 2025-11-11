La justicia de Lomas de Zamora condenó a 25 años a Roberto González Sabino, un hombre que en abril de 2023 mató de un disparo a su vecino, Carlos Javier Almeida, en medio de una discusión que mantenían en Claypole en el barrio que compartían. El condenado mató a su vecino mientras purgaba arresto domiciliario.

El hecho tuvo lugar en abril de 2023, cuando Roberto González Sabino, de 29 años, fue hasta la casa de su vecino, Carlos Javier Almeida, en la calle Joaquín V. González al 3600 de Claypole.

De acuerdo a lo publicado por Diario Conurbano, la conversación entre ambos derivó en una violenta discusión. Almeida estaba con su hija de 2 años en brazos. En medio del altercado, González Sabino extrajo un arma y disparó contra su vecino, huyendo inmediatamente después.

Al momento de cometer el crimen, Roberto González Sabino se encontraba bajo la modalidad de arresto domiciliario, una condena previa que le había sido impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas de Zamora. Fuentes judiciales confirmaron que el condenado se había quitado la tobillera electrónica de monitoreo, evadiendo así el cumplimiento de su pena anterior.

González Sabino estuvo prófugo hasta junio de 2023, cuando fue sorprendido cometiendo el delito de “entradera”.

Almeida fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia de Rafael Calzada, donde permaneció internado hasta que, lamentablemente, falleció a principios de mayo de ese año a causa de la herida de bala en el estómago. El fiscal Leonardo Kaszewski fue el encargado de indagar al imputado, reunir las pruebas necesarias y solicitar la prisión preventiva y posterior elevación a juicio por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.