Un conductor atropelló a gran velocidad a tres mujeres en una avenida en pleno centro de Lanús. El impactante siniestro vial quedó registrado por las cámaras de seguridad sobre avenida Yrigoyen y Av. 25 de Mayo, a pocos metros de la estación del tren donde circula la línea Roca. De milagro, las víctimas están con vida: sufrieron múltiples fracturas y a una de ellas tendrían que amputarle el brazo izquierdo. El accidente quedó registrado por las múltiples cámaras que hay en esa zona.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor de 37 años quedó detenido en la Comisaría 1ra de Lanús. El test de alcoholemia dio negativo, aunque deslizaron un detalle que marca la imprudencia del hombre al volante que viajaba con un menor de edad: manejaba en ojotas y se le habría trabado el acelerador.

El siniestro tuvo lugar a metros de la estación y en pleno día. Por lo que se ve en el video filmado por una de las cámaras de seguridad, la secuencia da inicio con el paso de un colectivo, al lado de un grupo de peatones que cruza la avenida.

En escena entra un Renault Symbol azul que en lugar de girar, acelera de golpe, enfila derecho, sin reacción a esquivar nada y embiste sin contemplación: atropelló a tres mujeres mayores que iban cruzando una de las avenidas.

Levanta por el aire a la primera y a los pocos centímetros hace lo mismo con otra señora que llevaba una bolsa de mandados en la mano. Pero no se detiene: hay una tercera víctima entrando al boulevard a la que golpea por la espalda y también queda tendida sobre el asfalto. Tremendo.

Las tres mujeres, Silvia Amor López (91), Juana Vignona (73), Teresa Cristina Melgarejo, de 65 años fueron trasladadas de urgencia por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Evita de Lanús.

Allí, informaron que López presentó una fractura expuesta en la cabeza con posterior pérdida de conocimiento. También que la mujer de 73 años sufrió graves lesiones en su brazo izquierdo con fractura expuesta y tendrían que amputarle el brazo. Y que la mujer de 65 años sufrió golpes varios en la zona lumbar.

Según confirmaron, Ezequiel Eduardo M. quedó imputado por la Fiscalía por «lesiones culposas».