Un aberrante hecho tuvo lugar en Claypole. Un hombre de 54 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, de 13, y de dejarla embarazada.

La denuncia se originó tras una consulta médica en el Hospital Meléndez de Adrogué, donde los profesionales confirmaron que la menor estaba embarazada producto de las agresiones.

De acuerdo con fuentes judiciales, la madre de la víctima llevó a su hija al hospital por un malestar físico. Durante la revisión, los médicos descubrieron el embarazo y alertaron de inmediato a las autoridades.

Ante esa situación, la mujer presentó una denuncia formal contra su pareja, con quien convivía junto a la adolescente, señalándolo como el presunto autor del abuso sexual.

Tras la denuncia, se puso en marcha una investigación urgente encabezada por el fiscal José Luis Juárez, de la UFI N°12 de Lomas de Zamora, con intervención del juez Gabriel Vitale.

Durante un allanamiento realizado en una vivienda de Florencio Varela, efectivos policiales detuvieron al sospechoso, quien fue trasladado a disposición de la Justicia.

El acusado fue imputado por «abuso sexual agravado por ser la víctima menor de 18 años, por la situación de convivencia y por ser el imputado encargado de la guarda».

La adolescente se encuentra bajo asistencia psicológica y acompañamiento integral por parte del área de Género y Niñez del municipio de Almirante Brown.

Los investigadores continúan recolectando pruebas y testimonios para establecer el tiempo durante el cual se habrían producido los abusos.

