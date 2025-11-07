El Museo Sempere de Burzaco será escenario de un festival este sábado 8 de noviembre en el cierre de sus talleres anuales. De 16 a 21 horas, los vecinos están invitados a recorrer las instalaciones del museo, disfrutar de música en vivo y conocer la propuesta de emprendedores locales, en un evento que fusiona la cultura con la conciencia ambiental. La cita es en la sede del museo, ubicada en Colón 581.

El plato fuerte de la tarde será la presentación del Colectivo LaMarEnCoche, un grupo de artistas que se dedica al Arte Sustentable. Utilizando una técnica única y novedosa, el colectivo crea imponentes obras a partir de blísters de medicamentos recuperados . En el marco de este festival, presentarán dos de sus piezas más grandes y significativas, ambas concebidas como un sentido Homenaje a Charly García, ícono indiscutido del rock nacional

Los asistentes podrán admirar una impactante escultura de 1,94 metros de altura que replica en tamaño real el recordado salto de Charly a la pileta del hotel de Mendoza, un momento que quedó grabado en la historia popular argentina. Además, se expondrá una obra dedicada a «Charly y los Enfermeros» , rindiendo tributo a la banda que lo acompañó en aquella época, conformada por músicos de la talla de Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Fernando Lupano, «El Zorrito» Von Quintiero y el «Negro» García López.

La iniciativa del Colectivo LaMarEnCoche no solo añade una dimensión artística y espectacular al festival, sino que también subraya un mensaje de reutilización y cuidado del medio ambiente. Sumado al recorrido artístico, el evento contará con una variada oferta de Foodtrucks y puestos con productos locales, garantizando una tarde completa de disfrute cultural y gastronómico en Burzaco