Cuatro sujetos llegaron hasta una vivienda de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown, ingresaron a la casa y mataron a Brian Bellido, un joven de 29 años, que fue hallado con un disparo en su cabeza. Los criminales huyeron en el vehículo en el cual había llegado para cometer lo que hasta el momento se investiga como un crimen derivado de un ajuste de cuentas narco.

Según informantes, el hecho se descubrió el martes cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una alerta en el 911 que hacía referencia a una persona fallecida en una finca situada en Pedro Viera al 300, casi en el cruce con Enrique Policastro.

Al arribar al lugar los efectivos policiales encontraron el cadáver y los vecinos dijeron que habían observado a cuatro hombres salir de la casa de bellido para luego huir rápidamente a bordo de un rodado blanco. El joven fue hallado en su habitación con un tiro en la sien.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 correspondiente a los tribunales de la jurisdicción.