El Municipio de Almirante Brown informó que, en el marco del tramo final de la obra del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada, se está llevando adelante la repavimentación con hormigón de la calle Presidente Juan Domingo Perón.

Estos trabajos permiten conectar mejor el paso bajo nivel con las calles de la zona, ordenando el tránsito y haciendo más ágil y segura la circulación diaria de los miles de vecinos que transitan diariamente.

“Seguimos sumando infraestructura para esta obra que mejorará la conectividad de la querida Rafael Calzada y de toda la región, agilizará los tiempos de traslado y eliminará una barrera que por décadas complicó la circulación. Se ejecuta la etapa final y poximamente se pondrá en funcionamiento”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares.

El Paso Bajo Nivel se construye en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ferrocarril General Roca (ramal Temperley–Bosques), cuenta con circulación de doble mano y permitirá el traslado de todo tipo de vehículos, con un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros distribuidos en dos carriles, uno por sentido.

Además, esta histórica obra contempla dos cruces peatonales subterráneos e iluminación con tecnología LED en todo su recorrido.

En paralelo, desde la Comuna recordaron que también avanza la última etapa del Paso Bajo Nivel de la calle Diehl, en Longchamps, como parte de un plan integral de infraestructura vial que viene ejecutando el Municipio para mejorar la transitabilidad y eliminar barreras ferroviarias en distintas localidades del distrito.