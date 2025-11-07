El Municipio de Almirante Brown invita a los vecinos a participar de las actividades organizadas en el marco del Día de la Tradición, que se celebrarán el sábado 8 y domingo 9 de noviembre con propuestas artísticas y folklóricas en Burzaco y Ministro Rivadavia.

La agenda comenzará el sábado 8 de noviembre a partir de las 20 horas, con la “Noche de los Ballets Folklóricos”, que se llevará a cabo en el Centro de Arte y Cultura Ernesto S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740, en la localidad de Burzaco.

Durante la velada se presentarán la Asociación Sachamanta y los ballets Los Sureños y Sentimiento por lo Nuestro, ofreciendo un espectáculo lleno de música, danza y tradición popular.

En tanto, el domingo 9 de noviembre la celebración continuará en Ministro Rivadavia, donde desde las 10.30 horas se realizará un gran desfile tradicionalista y un festival folklórico en la Plaza Eva Perón, ubicada en Fernando Lahille entre Carlos Sandoval y Mariano Acosta.

El desfile contará con la participación de agrupaciones tradicionalistas brownianas, carruajes y representantes con atuendos típicos criollos. Más tarde, el público podrá disfrutar de un festival folklórico con la actuación de Emiliano Zerbini, Gala Pourrain, Joel “El Chango”, y el grupo Juntos por el Chamamé, además de los ballets locales.

Durante el domingo habrá un sector gastronómico a cargo de instituciones locales, que ofrecerán comidas típicas para acompañar la jornada.