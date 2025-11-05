Durante esta semana se está se realizará una nueva edición del Cyber Monday, una de las campañas de comercio electrónico más esperadas del año. Ante la expectativa de millones de consumidores, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires activó una serie de recomendaciones para garantizar que las compras se realicen con seguridad, transparencia y sin sorpresas.

Un evento de alto impacto en el consumo digital

El Cyber Monday reúne a miles de marcas que ofrecen descuentos especiales por tiempo limitado. Sin embargo, la masividad del evento lo convierte también en un escenario propicio para fraudes, incumplimientos y abusos. Por eso, el organismo porteño recuerda a los compradores sus derechos y ofrece una guía práctica para minimizar riesgos en las operaciones online.

Desde la verificación de precios hasta la exigencia de comprobantes, los consejos apuntan a prevenir estafas digitales, garantizar una experiencia de compra satisfactoria y proteger al consumidor ante eventuales inconvenientes.

Las cinco claves para comprar de forma segura

Las autoridades resumen las recomendaciones en cinco pilares esenciales:

• Comparar antes de comprar: Analizar precios, características y disponibilidad de productos en distintos sitios evita compras impulsivas o engaños. La planificación es fundamental.

• Navegación segura: Solo se debe ingresar a sitios oficiales y verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad (https). Además, es recomendable leer reseñas sobre el vendedor y los términos de la promoción.

• Exigir comprobantes: Cada operación debe estar respaldada con factura, ticket o comprobante digital, elementos necesarios para ejercer derechos a devoluciones, cambios o garantías.

• Ejercer el derecho al arrepentimiento: El comprador puede cancelar la operación hasta 10 días después de recibir el producto, sin tener que justificar el motivo. Los sitios deben incluir el “botón de arrepentimiento” de forma visible.

• Reclamar fallas o cobros indebidos: Ante errores en promociones, cuotas o productos defectuosos, el consumidor debe conservar la factura y comunicarse primero con el comercio o entidad financiera. Si no hay respuesta, puede realizar la denuncia ante Defensa al Consumidor.

Recomendaciones específicas para evitar estafas y abusos

Más allá de las claves generales, el organismo porteño detalla consejos puntuales que los consumidores deben tener en cuenta al momento de comprar durante el Cyber Monday:

• Verificar stock antes de confirmar la compra: Muchas veces los productos con descuento no están realmente disponibles. Chequear disponibilidad real evita frustraciones.

• Leer condiciones de cuotas y promociones: Algunas ofertas incluyen recargos o intereses ocultos. Es importante leer la letra chica antes de aceptar.

• Acordar plazos de entrega con el comercio: Las demoras son frecuentes en fechas de alta demanda. Dejar constancia del compromiso de envío puede evitar conflictos.

• Guardar todos los intercambios con el vendedor: Capturas de pantalla, correos electrónicos o chats pueden servir como prueba ante un reclamo.

• No compartir datos personales fuera de la plataforma oficial: Ningún comercio debe solicitar información confidencial por canales no seguros.

Qué hacer ante un problema

En caso de recibir un producto defectuoso, distinto al publicitado o con errores de facturación, los consumidores deben iniciar el reclamo en primera instancia con el comercio. Si no obtienen una respuesta satisfactoria, pueden denunciar la situación a través de la página oficial de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad.

La entidad ofrece un canal digital para iniciar gestiones por incumplimientos y recuerda que los comercios tienen la obligación de respetar las condiciones ofrecidas y responder ante cualquier inconveniente.

Derechos garantizados por ley

La normativa vigente en Argentina respalda a los consumidores en contextos de compra electrónica:

• El vendedor debe asumir el costo de devolución en caso de uso del derecho al arrepentimiento.

• Las garantías legales rigen para productos nuevos o usados, con cobertura mínima de seis meses (productos usados) o seis a doce meses (nuevos), dependiendo del rubro.

• Las promociones deben ser claras, accesibles y sin restricciones ocultas. La letra chica debe respetarse tal como se ofrece.

Una oportunidad para ahorrar… si se compra con cuidado

El Cyber Monday representa una excelente oportunidad para acceder a tecnología, ropa, electrodomésticos y servicios a precios rebajados. Sin embargo, la clave está en la planificación: comparar, verificar, leer con atención y exigir los derechos.

Desde la Ciudad insisten en que la mejor defensa es la información. Compradores bien informados son menos vulnerables a las prácticas abusivas. Y ante cualquier duda o irregularidad, siempre hay canales institucionales para reclamar y hacer valer los derechos.