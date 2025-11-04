El Gobierno nacional dispuso ayer la intervención de un colegio privado de Banfield por un “nuevo hecho de adoctrinamiento político partidario y una falta grave”, informó el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La acción se dio luego de que trascendiera un audio donde un profesor de la institución le dice a los alumnos que viven «en una burbuja». «Tal vez se den cuenta más adelante de lo idiotas que son», dice sin que pueda saberse el contexto en el cual ocurre el hecho.

Se trata de un profesor de lengua y literatura hablando con alumnos de entre 17 y 18 años, del sexto año del colegio Bertrand Russell de Banfield, de algo que ocurrió pero no fue aclarado. En el audio que trascendió, descontextualizado, se escuchar decir al docente: «Están permanentemente en la idiotez de no tomar contacto con la realidad, viviendo en una burbuja, con indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo. Es un sector de tarados y el festejo que ustedes van a hacer es para incluso celebrar y festejar a los idiotas que hicieron lo que pasó recién. Tal vez dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se muera de cáncer en un hospital por falta de financiamiento, vean que ellos no podrán ir a la facultad como sí van ustedes. Tal vez se den cuenta de lo idiotas que son de acá a un tiempo», dice el docente.

Se trata del Colegio Bertrand Russell, ubicado en Aráoz 350 de Banfield, habla de “violencia verbal de un docente hacia los alumnos” y lanza sobre el docente la falsa acusación de adoctrinamiento, cuando en ningún momento trató de imponer ninguna idea partidaria, algo que sí pudo verse hace unos días en La Rioja cuando una docente filmaba a sus alumnos y los obligaba a decir «Digan gracias Martín Menem porque si no no nos vana llevar de regreso a casa», les dijo a los alumnos durante una excursión. En este caso, como era de esperar, el Ministerio de Milei no intervino.

“Se ha dado urgente intervención a las autoridades de la Provincia y del establecimiento, a fin de erradicar tales prácticas y garantizar que el proceso educativo se desarrolle en un marco de respeto y pluralidad, lo que debe ser propio de instituciones estatales y privadas”, dice el comunicado oficial del Ministerio nacional, mientras la institución suspendió al docente de sus actividades, pero no lanzó ningún comunicado oficial.