El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown puso en marcha su calendario de clases de baile abiertas, invitando a la comunidad a participar sin costo ni necesidad de inscripción previa en diversos puntos del distrito. La propuesta incluye géneros que van desde la tradición folklórica hasta los ritmos más modernos.

La iniciativa busca fomentar la participación cultural y el movimiento en el municipio, ofreciendo un amplio cronograma semanal coordinado por destacados profesores. Los interesados solo necesitan acercarse al lugar en el horario indicado para sumarse a la clase.

Cronograma de clases:

Malambo: Lunes de 19:00 a 21:00 hs. La fuerza de nuestra danza nacional se hace presente en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740 (Burzaco).

Salsa y Bachata: martes de 19:00 a 22:00 hs., con la coordinación de Marcelo Rock, en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).

Rock: martes de 19:00 a 21:00 hs. Clases para aprender los pasos del rock en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo (Eugenio de Burzaco 740, Burzaco).

Folklore: miércoles de 18:00 a 20:00 hs. Bajo la coordinación de Nerina López, las clases se dictan en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).

Tango: jueves de 19:00 a 21:00 hs. Una de las clases más esperadas, coordinada por Fernanda Carrizo junto al profesor Javier Pereyra, se realiza en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224).

Salsa y Bachata: jueves de 18:00 a 20:00 hs. Una segunda oportunidad para disfrutar de los ritmos caribeños, con coordinación de César Montaño Viveros, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo (Eugenio de Burzaco 740, Burzaco).

Las actividades son abiertas, gratuitas y no requieren inscripción previa.