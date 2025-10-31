Un vecino de Adrogué se volvió viral luego de que a la salida del partido que Racing empató 0 a 0 en Avellaneda el miércoles lo entrevistara un canal de deportes para que analizara la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores del equipo de Gustavo Costas. El video del hincha de Racing tuvo casi 270 mil reproducciones en menos de 24 horas

Juan Martín vive en Mármol y es oriundo de Adrogué. Lleva años siendo socio e hincha de Racing, una pasión que lo ha paseado no solo por el país sino por países vecinos a los que viajó siguiendo el camino copero de este Racing marca registrada de Costas, amo y señor del sueño que encendió los corazones de Racing.

A pesar de estar todavía con la sensación fresca de la eliminación de la Copa, Juan Martín hizo un agudo análisis del equipo y del club, blindó a Costas ante cualquier crítica y cargo duro contra la dirigencia del club encabezada por Diego Milito. «Que ni se le ocurra a Milito en enero del año que viene traer uno de esos DTs que les gusta a él», dijo y apuntó contra la dirigencia por no haber traído al club jugadores de mayor nivel a los incorporados luego de la salida de figuras como Maximiliano Salas, Juanfer Quintero, Roger Martínez, entre otros que dejaron el club bajo la presidencia de Milito, quien prometió un salto de calidad apenas asumió.

«En el video dije que Gustavo es un puente entre los momentos mas gloriosos de Racing y la actualidad, y ¿alguien duda de que es así? Si hasta ayer creímos que se podía fue porque en el DT habitamos todos los hinchas de Racing, nos lleva a todos adentro, no existe una persona que ame mas a Racing que él. Además de ser un técnico exitoso, un gran DT que ganó en todos lados, es una persona que no preferiría estar en ningún lado por encima del lugar donde está, para él es mas importante estar en Racing que en River, en Boca, en la Selección o en cualquier club de Europa. Nada le importa mas que Racing», lo describe a Costas a pedido de Brown On Line.

«El descenso, el ascenso, los años durísimos sin títulos y tantos casi, la quiebra, poner el hombro y acompañando a los hinchas que levantaron el Predio Tita, el fin del gerenciamiento donde también puso el pecho y la jeta, el mismísimo Milito que hoy es calle y presidente debutó con Gustavo como DT cuando agarró por amor en el peor momento de la historia con el (Humberto) «Bocha» Maschio. Ese puente a esta actualidad gloriosa de sentirnos que podemos ganarle a los gigantes en guita y en poder que deberían ser imposibles es Gustavo Costas por eso me salen esas palabras después del partido, porque Gustavo no es un ídolo, es un prócer», cierra el vecino.

Sus amigos dicen que aún debe cumplir su promesa hecha en la previa a la final que en noviembre de 2024 Racing le ganó en Asunción al Cruzeiro. Prometió tatuarse el rostro del ex zaguero central y mascota del icónico «Equipo de José» campeón de todo en 1966. «Si analizabas los planteles y cómo llegaba cada uno en cuanto a los lesionados, las amarillas, y el plantel no había ningún motivo para creer en que Racing pudiera pasar a Flamengo. Pero en cada mal momento, cada vez que aparecieron dificultades Costas siempre dijo: «Vamos a ganar la copa, vamos a poner a Racing en lo mas alto» y, ¿cómo no lo vamos a creer?.