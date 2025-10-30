El boliche OMI uno de los locales nocturnos más conocidos de la zona sur, ubicado en José María Moreno 142 en Lanús, anunció su cierre definitivo este miércoles. La decisión se produce pocos días después de que una brutal pelea en sus instalaciones se hiciera viral, dejando varios heridos y derivando en una investigación judicial.

El violento episodio tuvo lugar la madrugada del pasado sábado. Las versiones sobre el inicio del conflicto son contradictorias. La versión de los clientes dice que un joven tropezó y empujó sin querer a otro, pidiéndole disculpas de inmediato. Denuncian que el personal de seguridad actuó de manera hostil y agresiva, escalando el conflicto y que un «patovica» golpeó por la espalda a uno de los jóvenes.

En cambio, en el boliche aseguran que el enfrentamiento fue entre dos bandas y que el personal de seguridad intentó separarlos.

La disputa se trasladó a la calle, donde se registraron destrozos, con jóvenes arrojando maceteros y piedras contra los ventanales del local, e incluso una empleada resultó herida.

El establecimiento difundió la noticia del cierre a través de sus redes sociales con un mensaje titulado «Nos vamos». «Después de 7 años de trabajo y sacrificio, hoy nos vemos obligados a tomar una decisión que lamentamos mucho. Frente a una situación que nos es completamente ajena, OMI decide cerrar sus puertas», señalaron. Agradecieron a empleados, clientes y amigos, y concluyeron: «Nos vamos orgullosos del éxito construido.»

El anuncio generó una ola de comentarios. Mientras algunos lamentaron el cierre, destacando al lugar como un espacio para mayores de 30 o para la movida tropical, otros usuarios aprovecharon para señalar que el boliche se caracterizaba por supuestos actos de discriminación en la entrada o hacia la comunidad LGBT+.

La causa está actualmente en manos de la UFI N°6 de Avellaneda, que investiga el hecho analizando las cámaras de seguridad y tomando testimonios. Varios heridos fueron trasladados al Hospital Evita de Lanús.